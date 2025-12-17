Trabajadores fiscales criticaron la gestión del exdirector de ARCA por el deterioro salarial

La AEFIP Bahía Blanca, la organización sindical que representa a los trabajadores fiscales, difundió un comunicado en el que expresó su posición frente al reciente cambio de autoridades en el organismo, tras la renuncia del director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo.

Desde la organización sindical manifestaron un profundo descontento con la gestión saliente, a la que señalaron por “la falta de diálogo, el deterioro salarial y la precarización de las condiciones laborales“, aspectos que —según indicaron— derivaron en “una conducción sin rumbo y alejada del rol estratégico” que debe cumplir el organismo.

Asimismo, AEFIP destacó los esfuerzos realizados para sostener instancias de diálogo y reclamar respuestas a demandas que, afirmaron, no fueron atendidas.

Por otra parte, el gremio saludó la designación de Andrés Vázquez, funcionario de carrera, como nuevo director ejecutivo, y expresó expectativas de iniciar una etapa de diálogo que permita superar la “difícil situación” que atraviesan la institución y sus trabajadores.

