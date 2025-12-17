Preocupación de la comunidad universitaria ante el dictamen del Presupuesto 2026: “Una provocación innecesaria”

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y Frente Sindical de Universidades Nacionales difundieron un comunicado conjunto en el que manifiestan su profunda preocupación por el dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados referido al proyecto de Presupuesto Nacional 2026.

Según señalan las tres organizaciones representativas de los rectores, los estudiantes y los trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario, el dictamen “no introduce modificaciones al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, el cual consideran insuficiente para atender las necesidades presupuestarias y salariales de las universidades nacionales”.

Asimismo, advierten que “el texto incorpora un artículo que propone derogar la Ley de Financiamiento Universitario por simple mayoría, pese a tratarse de una norma que fue aprobada con mayoría agravada y cuya aplicación se encuentra actualmente en análisis en el ámbito judicial”.

En el documento, las entidades exhortan a legisladores que acompañaron la sanción de dicha ley a sostener su posición, en defensa de una herramienta que consideran clave para garantizar el funcionamiento del sistema universitario público.

“Este dictamen no corresponde, es una provocación innecesaria y empuja a la comunidad universitaria y científica del país a una crisis aún más profunda que la actual”, remarcan.

Finalmente, el comunicado advierte que, de mantenerse las condiciones presupuestarias planteadas, las universidades públicas verían seriamente comprometida la posibilidad de desarrollar con normalidad sus actividades académicas, de investigación y de extensión durante el año 2026.

