Demoran a una mujer acusada de robarle miles de pesos a un adulto mayor en Tres Arroyos

La Policía de Tres Arroyos aprehendió a una mujer de 43 años acusada de sustraerle una importante suma de dinero a un hombre de 78 años en un hecho ocurrido en esa ciudad.

El episodio se conoció luego de que la víctima advirtiera el faltante del dinero tras haber brindado alojamiento transitorio a la mujer durante la noche del lunes.

Según publicó LU24, al constatar que en la vivienda no había signos de desorden ni ingresos forzados, el damnificado sospechó de la mujer, quien ya se había retirado del domicilio.

Radicada la denuncia, la Policía inició un rastrillaje que permitió localizar a la imputada en calle Caseros al 600.

La mujer fue identificada como Mirta Gabriela Minetti y, por razones de necesidad y urgencia, el personal policial procedió a su requisa.

Durante el procedimiento se secuestró una suma superior a los 400 mil pesos en efectivo, dinero que la mujer no pudo justificar.

Asimismo, por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 16 del Departamento Judicial local, a cargo del fiscal Gabriel Iván Lopazzo, se incautó su teléfono celular.

Por el hecho se instruyen actuaciones por el delito de hurto.

MÁS INFORMACIÓN: Condenan a un hombre por un violento robo ocurrido en una casa de Bahía Blanca

Pintarán una nueva Estrella Amarilla en memoria de una víctima de tránsito en Bahía Blanca

Condenan a un hombre por un violento robo ocurrido en una casa de Bahía Blanca