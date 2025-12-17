Pintarán una nueva Estrella Amarilla en memoria de una víctima de tránsito en Bahía Blanca

El Grupo Estrellas Amarillas Bahía Blanca informó que este jueves 18 de diciembre se realizará la pintura de una nueva Estrella Amarilla como acto de homenaje, señalización y memoria por Sebastián Pablo Schwab, quien murió a causa de un siniestro vial ocurrido el 28 de noviembre de 2025.

El hecho tuvo lugar en un tramo de la avenida Arias, entre Maestro Piccioli y Libertad, donde la víctima circulaba en bicicleta cuando fue alcanzado y atropellado por un automóvil.

Tras el impacto, fue trasladado al hospital en código rojo, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Desde la organización señalaron que es un “homenaje y señalización para otra víctima de tránsito en una ciudad repleta de conductores peligrosos que carecen de sentidos humanos, como el respeto por la vida de aquellos que van circulando en vehículos de menor porte”.

El pintado se realizará a las 9 de la mañana, en el mismo lugar donde ocurrió el siniestro.

El Grupo Estrellas Amarillas invitó a familiares, amigos y a la comunidad en general a acompañar a la familia de Sebastián en este acto de recuerdo y concientización.

FOTO: Captura de TV – El Nueve TV

