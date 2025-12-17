Un hombre atacó a otro con una cuchilla y lo hirió en varias partes del cuerpo

Un hecho de violencia se registró anoche, alrededor de las 21.30 horas, en la intersección de D’Angelis y Panamá, donde personal del Comando de Patrullas y de la comisaría Séptima debió intervenir tras una confrontación entre dos automovilistas.

Según se informó, el conflicto se originó a partir de una maniobra de tránsito, lo que derivó en una discusión que escaló rápidamente.

En ese contexto, uno de los involucrados, identificado como Carlos Alberto Ochoa, de 71 años, se abalanzó sobre el otro conductor portando una cuchilla de gran porte, con la que le provocó cortes en el rostro, glúteos y manos.

La víctima fue identificada como Iván Rodrigo Martín, de 24 años.

Ambos hombres recibieron asistencia médica en la dependencia policial.

Al momento del procedimiento, Ochoa opuso resistencia al arresto, por lo que finalmente quedó detenido y a disposición de la Justicia, imputado por los delitos de lesiones, desobediencia y resistencia a la autoridad.

