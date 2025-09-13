sábado, septiembre 13, 2025
En Bahía Blanca también se se realizará la Marcha Federal Universitaria

De La Bahía Noticias

Fuentes gremiales confirmaron este sábado que en Bahía Blanca también se realizará la Marcha Federal Universitaria.

La manifestación se realizará el próximo 17 de septiembre, a las 17:30, comenzará  en avenida Alem y 11 de Abril y culminará en el playón de la avenida Alem de la Universidad del Sur.

La marcha se realiza luego de que el gobierno de Javier Milei vetara la ley de financiamiento universitario.

La iniciativa había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos, que, sin embargo, no llegaba a los dos tercios.

Esa es la mayoría especial que la oposición deberá reunir si quiere revertir el veto e insistir con el proyecto original.

