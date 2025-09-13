Murió un motociclista en un siniestro vial

Un fatal siniestro de tránsito se registró esta mañana en la intersección de Cambaceres y Bermúdez.

Allí colisionaron una motocicleta Bajaj Rouser 125cc y un camión recolector de residuos de la empresa Sapem Ambiental.

El siniestro ocurrió pasadas las 9 y estuvo protagonizado por un camión Iveco (AF998HB), conducido por Esteban Villarreal, de 24 años, y la moto en la que circulaba Matías Rivas, de 28.

Personal de Defensa Civil y del servicio de emergencias asistió de inmediato al motociclista, aplicándole maniobras de RCP antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Penna en código rojo.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la víctima ingresó sin vida al centro de salud.

FOTO: gentileza Apepe