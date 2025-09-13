sábado, septiembre 13, 2025
DestacadasLocales

Murió un motociclista en un siniestro vial

De La Bahía Noticias

Un fatal siniestro de tránsito se registró esta mañana en la intersección de Cambaceres y Bermúdez.

Allí colisionaron una motocicleta Bajaj Rouser 125cc y un camión recolector de residuos de la empresa Sapem Ambiental.

El siniestro ocurrió pasadas las 9 y estuvo protagonizado por un camión Iveco (AF998HB), conducido por Esteban Villarreal, de 24 años, y la moto en la que circulaba Matías Rivas, de 28.

Personal de Defensa Civil y del servicio de emergencias asistió de inmediato al motociclista, aplicándole maniobras de RCP antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Penna en código rojo.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la víctima ingresó sin vida al centro de salud.

FOTO: gentileza Apepe

Comentarios

You May Also Like

Comunicación en la UNS, y Arquitectura?

De La Bahía Noticias

Dan un paso al costado integrantes de una lista que se presentó en las elecciones de la CTA Bahía

De La Bahía Noticias

Paran los médicos del Penna

De La Bahía Noticias