La Plata: adolescente atropelló a una nena y a una bebé mientras hacía “wheelie” con su moto

Un grave accidente ocurrió en las últimas horas de este viernes en la localidad de Los Hornos, La Plata, donde un adolescente atropelló a dos menores mientras realizaba maniobras imprudentes con su moto.

El hecho se registró en la calle 55, entre 152 y 153. Las víctimas, una nena de 13 años y una bebé de seis meses, salían a hacer compras cuando fueron embestidas.

Tras el impacto, el chico de 15 años se dio a la fuga, según informaron medios locales.

De acuerdo con diario El Día, la mayor de las víctimas sufrió una lesión en una pierna que requirió sutura, mientras que la bebé debió ser derivada al Hospital de Niños, donde permanece en sala intermedia en observación. Ambas se encuentran fuera de peligro.

Horas más tarde, el adolescente se presentó en la Comisaría Tercera acompañado de su madre para reconocer su participación en el episodio.

La causa, caratulada como “lesiones culposas”, quedó en manos de la UFI juvenil Nº1 de La Plata, a cargo de la fiscal Carmen Ibarra, quien dispuso la notificación del menor y el avance de las diligencias judiciales correspondientes.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Infobae que la fiscalía ordenó la realización de pericias mecánica y accidentológica planimétrica, así como la toma de declaración a testigos y la revisión de cámaras del lugar. También se llevará a cabo una pericia ambiental.

Además, agregaron que, aunque ambas menores se encuentran fuera de peligro, se solicitó un informe al médico de la Policía Científica sobre el carácter de las lesiones. Interviene el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de La Plata. (Infobae)