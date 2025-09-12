Programan cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca para el sábado 13 de septiembre
La empresa EDES realizará cortes de energía en dos sectores de la ciudad durante el sábado 13 de septiembre por trabajos de mantenimiento.
Las interrupciones se harán:
– de 9 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles Esmeralda, Guayaquil, Juncal, De Solier.
– de 9 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles El Uniquillo, Rafael Obligado, El Caldén, Las Dunas.
Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.
