viernes, septiembre 12, 2025
Locales

Programan cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca para el sábado 13 de septiembre

De La Bahía Noticias

La empresa EDES realizará cortes de energía en dos sectores de la ciudad durante el sábado 13 de septiembre por trabajos de mantenimiento.

Las interrupciones se harán:

– de 9 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles Esmeralda, Guayaquil, Juncal, De Solier.
– de 9 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles El Uniquillo, Rafael Obligado, El Caldén, Las Dunas.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

Comentarios

You May Also Like

El programa Qunita se implementará en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

Una mujer que manejaba una moto sufrió lesiones en colisión

De La Bahía Noticias

Un incendio dañó un vehículo en la ruta 51

De La Bahía Noticias