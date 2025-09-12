“Avanza la infraestructura en Más Barrios”, anunció el intendente Susbielles

El intendente Federico Susbielles anunció que recorrió hoy las obras de infraestructura que se desarrollan en Más Barrios, con financiamiento del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana.

Los trabajos incluyen la construcción de 1.259 metros de cañería de hormigón, 14 cámaras de inspección, 24 sumideros y una alcantarilla.

“Gracias al gobierno provincial seguimos adelante con diferentes obras de integración sociourbana. Seguimos unidos, construyendo juntos la ciudad que merecemos”, destacó el jefe comunal.