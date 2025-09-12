viernes, septiembre 12, 2025
El SMN ratificó el alerta amarillo por viento para el sábado en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó el alerta amarillo por viento para mañana (sábado) a la madrugada y la noche en Bahía Blanca.

El área será afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h, rotando al sector sur durante la tarde del sábado 13 de septiembre, señala el informe difundido esta tarde.

Ante ello, el organismo recomendó evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

LAS ZONAS DE LA ARGENTINA QUE TAMBIÉN ESTÁN CON ALERTA AMARILLA

