El SMN ratificó el alerta amarillo por viento para el sábado en Bahía Blanca

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó el alerta amarillo por viento para mañana (sábado) a la madrugada y la noche en Bahía Blanca.

El área será afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h, rotando al sector sur durante la tarde del sábado 13 de septiembre, señala el informe difundido esta tarde.

Ante ello, el organismo recomendó evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

LAS ZONAS DE LA ARGENTINA QUE TAMBIÉN ESTÁN CON ALERTA AMARILLA