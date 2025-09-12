Ferias para recorrer el fin de semana en Bahía Blanca: ubicaciones y horarios
El municipio de Bahía Blanca detalló las ferias que se realizarán este fin de semana en Bahía Blanca.
SÁBADO
Feria Artesanal – de 15 a 21, Plaza Rivadavia
Feria Parque de la Independencia – de 12 a 19.30
Feria Parque de la Ciudad – de 14 a 19
De Música y Libros – de 13 a 19, Alsina y Dorrego
Varieté – de 12 a 20, Plaza Villa Mitre
Mercado del Puerto – de 10.30 a 18.30, Paseo Portuario
FeriArte – de 12 a 19, Paseo de la Mujer
Impulsarte – de 13.30 a 18.30, Arcada del Parque de Mayo
Feria de Emprendedores Harding Green – de 14 a 18, Pilcaniyen al 4000
DOMINGO
Feria Artesanal – de 15 a 21, Plaza Rivadavia
Feria Parque de la Independencia – de 12 a 19.30
Feria Parque de la Ciudad – de 14 a 19
De Música y Libros – de 13 a 19, Alsina y Dorrego
Varieté – de 12 a 20, Plaza Villa Mitre
Mercado del Puerto – de 10.30 a 18.30, Paseo Portuario
FeriArte – de 12 a 19, Paseo de la Mujer
Impulsarte – de 13.30 a 18.30, Arcada del Parque de Mayo
Feria del Maldo – de 13 a 19, Richieri 2750