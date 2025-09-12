viernes, septiembre 12, 2025
Se elevó a juicio la causa contra una mujer acusada de extorsionar a un hombre con fotos íntimas

De La Bahía Noticias

En el marco de la investigación realizada por la fiscalía N°20 a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, se decidió finalizar la etapa de instrucción y elevar a juicio la causa en la que se acusa a Stella Maris Distel por haber extorsionado a un hombre con fotos íntimas, en la localidad de Puan.

Según la investigación, los hechos se produjeron desde principios de 2022 hasta noviembre de 2024 cuando la mujer obligó al hombre a entregarle dinero en múltiples oportunidades y realizar transferencias por más de 4 millones de pesos, bajo amenazas de hacer públicas fotografías íntimas.

Todo comenzó cuando la víctima concurrió a la casa de la mujer para realizarse masajes y comenzaron a mantener comunicaciones por videollamadas, algunas de las cuales la mujer había capturado, para posteriormente extorsionarlo.

Además, también lo obligó a comprarle varios elementos a través de Mercado Libre como un reloj, un taladro, una balanza digital y panificados, por un valor superior a los 100 mil pesos.

La víctima realizó la denuncia en diciembre de 2024, aportando parte de las conversaciones extorsivas y transacciones.

A lo largo de la investigación se lograron obtener numerosas pruebas que dieron cuenta de las maniobras que realizó la mujer para obligar al hombre a concretar múltiples entregas de dinero.

La mujer llega a juicio imputada del delito de extorsión y próximamente se llevará a cabo la designación del Tribunal Oral Criminal que se encargará de analizar los hechos, y se procederá a fijar la fecha del debate.

