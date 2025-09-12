Condenan a un hombre por tener droga en su casa con fines de comercialización

En el marco de una investigación realizada por la fiscalía N°19 a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 condenó -en juicio abreviado- a Abraham Elías Quiroga Belisle a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por tener cocaína y marihuana con fines de comercialización en Bahía Blanca.

La causa se inició en agosto de 2024 cuando en el marco de otra causa tramitada por exclusión de hogar y secuestro ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 3 efectivos de la subcomisaría de Villa Harding Green realizaron un allanamiento en la vivienda ubicada en calle Fragata Sarmiento al 2000 de esta localidad.

En ese contexto, la Policía encontró cocaína, marihuana y tres macetas con plantines de cannabis distribuidas en distintos sectores de la casa.

En el procedimiento además se secuestraron teléfonos celulares de los que surgieron numerosas conversaciones que dan cuenta de la actividad ilícita que desarrollaba Quiroga Belisle donde se habla de venta, entrega, precio, frascos y deudas por entrega de droga.