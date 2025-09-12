Cerró sus puertas una reconocida fábrica de motos en Campana y despidió a la mayoría de sus operarios

La planta de ensamblaje de motos KTM del Grupo Simpa en Campana, provincia de Buenos Aires, cerró de manera definitiva y dejó sin empleo a decenas de trabajadores.

La decisión fue confirmada por la compañía en un comunicado, luego de que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunciara el cierre sin previo aviso y calificara la situación de “bochornosa”.

Según trascendió, la versión inicial sobre el cierre surgió a partir de la denuncia sindical. La UOM señaló que los operarios no recibieron explicaciones hasta que la empresa oficializó la medida.

El gremio sostuvo: “Con esa excusa se desprenden de 50 familias, dejando en la calle a 50 trabajadores de manera bochornosa”.

En su comunicado, Grupo Simpa explicó: “Centralizamos nuestra operación productiva en la planta ubicada en el partido de Pilar, discontinuando la actividad de Campana. De esta forma, aseguramos la continuidad de los procesos productivos, la competitividad y la atención a los clientes para todas las marcas que representamos”.

La compañía argumentó que la decisión responde a un cambio en la estrategia global de uno de sus socios internacionales, que determinó que algunos modelos solo saldrán de la planta de origen y no se fabricarán en Argentina ni en otras filiales.

Esta modificación impactó en el ritmo de trabajo y dejó sin actividad la estructura de Campana.

Los trabajadores organizaron manifestaciones en las inmediaciones de la planta para reclamar la reincorporación y visibilizar el impacto social del cierre. Las banderas y cánticos acompañaron las protestas, que reflejaron el malestar por el sorpresivo recorte. (Infobae)