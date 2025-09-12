viernes, septiembre 12, 2025
Locales

Cómo realizar reclamos a Bahía Ambiental Sapem por la recolección de residuos

De La Bahía Noticias

Autoridades de Bahía Ambiental Sapem confirmaron a DE LA BAHÍA las formas para contactarse para realizar reclamos relacionados a la recolección de residuos.

Para reclamos generales, hay que comunicarse al 291 504 5067.

Para el retiro de residuos voluminosos, hay que llamar al 291 432 5325.

También está la aplicación que permite hacer carga de reclamos: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sapem.bahiaambiental

Comentarios

You May Also Like

Pablo Álvarez sufrió un desgarro y tiene para tres semanas de recuperación

De La Bahía Noticias

Sabella: "Se juntaron dos grandes"

De La Bahía Noticias

Procrear: se ejecutan obras de desarrollo urbanístico en Colón y Arias

De La Bahía Noticias