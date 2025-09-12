Cómo realizar reclamos a Bahía Ambiental Sapem por la recolección de residuos

Autoridades de Bahía Ambiental Sapem confirmaron a DE LA BAHÍA las formas para contactarse para realizar reclamos relacionados a la recolección de residuos.

Para reclamos generales, hay que comunicarse al 291 504 5067.

Para el retiro de residuos voluminosos, hay que llamar al 291 432 5325.

También está la aplicación que permite hacer carga de reclamos: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sapem.bahiaambiental