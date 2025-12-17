El municipio de Bahía Blanca anunció que se realizan trabajos en los desagües de Ingeniero White que incluyen tareas de limpieza, la ampliación de su capacidad a 6 metros de ancho y la construcción de un nuevo desagüe.

Se detalló que se realizan intervenciones desde calle Juan B. Justo hasta Figueroa Alcorta; desde Guayaquil y Figueroa Alcorta hasta las compuertas, y desde José Enrique Rodó hasta las compuertas.

MÁS INFORMACIÓN: Condenan a un hombre por un violento robo ocurrido en una casa de Bahía Blanca

Pintarán una nueva Estrella Amarilla en memoria de una víctima de tránsito en Bahía Blanca

Preocupación de la comunidad universitaria ante el dictamen del Presupuesto 2026: “Una provocación innecesaria”