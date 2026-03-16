Detienen a un joven acusado de robarle un celular a una mujer en la vía pública

Un joven fue aprehendido acusado de robo luego de un hecho ocurrido en la intersección de las calles Yapeyú y D’Orbigny.

Según informó la Policía, el jefe del destacamento Palihue, que se desplazaba hacia su domicilio en un vehículo particular, advirtió el pedido de auxilio de una joven que había sufrido la sustracción de su teléfono celular.

De acuerdo con el relato de la víctima, el sospechoso le robó el dispositivo mediante el uso de la fuerza, tras zamarrearla y provocarle la caída al suelo.

La joven intentó introducir el teléfono en el bolsillo de su short, pero el agresor rompió la prenda y le aplicó patadas con el objetivo de apoderarse del aparato.

Con las descripciones aportadas por la víctima, el efectivo logró localizar al sospechoso y reducirlo a pocas cuadras del lugar.

El aprehendido fue identificado como Agustín Miqueas Millaleo (22), acusado del delito de robo, y quedó alojado en la Comisaría Segunda.