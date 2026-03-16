Demoran a dos hombres con pedidos de captura y paradero

Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Seccional Segunda aprehendió este lunes a dos hombres en la intersección de las calles 11 de Abril y Urquiza.

A las 15:30 fue demorado Brian Gabriel Mendieta Pereira (20), quien posee pedido de captura activa desde el 23 de septiembre de 2025 en el marco de una causa por robo.

En el mismo procedimiento fue detenido Juan Sebastián Eisele, un joven de 24 años que tiene un pedido de paradero activo por infracción a los artículos 72 y 74 de la ley 8031/73, del 31 de octubre de 2025, con intervención del Juzgado Correccional N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Ambos fueron trasladados a la dependencia policial a disposición del Juzgado de Garantías N° 2 y del Juzgado Correccional N° 2.