Diputados: la Comisión Investigadora pedirá citar a Javier y Karina Milei por el caso $LIBRA

Durante la presentación del informe final de la Comisión que investiga la criptomoneda, el diputado Maximiliano Ferraro sostuvo que se decidió “presentar un proyecto de resolución por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las revelaciones periodísticas recientes, tanto Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli”.

El legislador de la Coalición Cívica informó que se pedirá interpelar también a Manuel Adorni en su condición de jefe de Gabinete, ya que “debe responder por el presidente ante el Congreso”.

Según sostuvo el diputado de la Coalición Cívica, $Libra se trató de “una estafa y un hecho de corrupción millonario y de una clara malversación de la investidura presidencial que reviste una gravedad enorme desde el punto de vista institucional”.

“Hoy está absolutamente probado con claridad que el lanzamiento y la promoción de $Libra no fue para nada improvisado ni accidental por parte del presidente. Fue una operación planificada coordinada y ejecutada con premeditación”, sostuvo Ferraro durante su exposición.