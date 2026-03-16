martes, marzo 17, 2026
Internacionales

Trump calificó a Hezbollah como “un gran problema” y respaldó la ofensiva de Israel en el sur del Líbano

De La Bahía 915

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a la ampliación de las operaciones militares israelíes en el sur del Líbano, al calificar a Hezbollah como “un gran problema” y asegurar que el grupo armado está siendo neutralizado con rapidez.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump señaló que la organización terrorista, aliada de Irán, representa una amenaza en la región.

“Hezbollah es un problema. Ha sido un problema durante mucho tiempo, no solo ahora”, afirmó el mandatario ante el avance de las tropas israelíes en territorio libanés.

Trump insistió en que la ofensiva busca eliminar de forma acelerada la presencia de Hezbollah en la frontera norte de Israel.

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