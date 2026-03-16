Un ataque con drones desató un incendio en un importante yacimiento petrolero de Emiratos Árabes Unidos

Un ataque con drones provocó este lunes un incendio en el yacimiento petrolero de Shah, uno de los más relevantes de Emiratos Árabes Unidos, situado a unos 230 kilómetros al sur de Abu Dhabi.

Las autoridades locales informaron que las cuadrillas de emergencia continúan trabajando para controlar el fuego.

El campo de Shah cuenta con una capacidad de producción diaria de unos 70.000 barriles de crudo, según datos de la empresa estatal ADNOC, lo que lo convierte en una instalación estratégica para el suministro energético del país.

El ataque ocurre en un momento de alta tensión para la infraestructura petrolera del Golfo, marcada por el aumento de golpes a instalaciones energéticas clave en la zona.