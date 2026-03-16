Comenzó el juicio por el femicidio de Yoselie Herrera Nadal

Con la declaración de los compañeros de trabajo y amigos de la pareja, se inició este lunes el debate oral y público para analizar la conducta de Jorge Rubén Rojas en el crimen de Yoselie Agustina Herrera Nadal.

Los testigos brindaron sobre las peleas y discusiones que habían tenido por las manipulaciones del hombre y cómo fueron las últimas horas que compartieron con ambos, luego de lo cual la mujer desapareció.

Los días posteriores se produjo una intensa búsqueda de la que participaron todos ellos, hasta que finalmente fue encontrada sin vida.

Según la causa, investigada por el fiscal Jorge Viego, el hecho se produjo entre el 26 de noviembre de 2022 -presumiblemente luego de las 21 horas y antes de las 3 del día 27- en el interior del domicilio ubicado en Garibaldi 437, donde Rojas le habría causado la muerte a su pareja de manera intencional al efectuarle múltiples golpes en la cabeza para luego estrangularla causándole la muerte por insuficiencia respiratoria.

La fiscalía sostuvo que todas estas conductas fueron desplegadas en un contexto de violencia de género, basado en una relación desigual de poder entre la víctima y el imputado.

Rojas llega a juicio imputado de delito de homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género.

El juicio está a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3, compuesto por Daniela Castaño, Eduardo d’Empaire y Julián Francisco Saldías, y se lleva a cabo en el Palacio de Tribunales ubicado en Estomba 34 de Bahía Blanca.