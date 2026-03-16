martes, marzo 17, 2026
Internacionales

Irán: “Nos defenderemos hasta que el enemigo comprenda que no puede detener la guerra cuando le plazca”

De La Bahía Noticias

Irán afirmó que sus fuerzas armadas “están decididas a defenderse el tiempo que sea necesario, hasta que el enemigo comprenda que no puede iniciar una guerra contra Irán cuando quiera y detenerla cuando le plazca”, advirtió este lunes el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Esmail Baghaei.

Baghaei añadió que su país no tolera que “dos regímenes malvados”, en referencia a EE UU e Israel, le impongan la guerra y, cuando “les conviene”, declaren un alto el fuego para reanudar las agresiones poco después.

“Hay que garantizar que estas guerras intermitentes no se nos impongan periódicamente, a nuestra región y a nuestro país”, concluyó el portavoz iraní. (EFE)

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