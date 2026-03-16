Irán: “Nos defenderemos hasta que el enemigo comprenda que no puede detener la guerra cuando le plazca”

Irán afirmó que sus fuerzas armadas “están decididas a defenderse el tiempo que sea necesario, hasta que el enemigo comprenda que no puede iniciar una guerra contra Irán cuando quiera y detenerla cuando le plazca”, advirtió este lunes el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Esmail Baghaei.

Baghaei añadió que su país no tolera que “dos regímenes malvados”, en referencia a EE UU e Israel, le impongan la guerra y, cuando “les conviene”, declaren un alto el fuego para reanudar las agresiones poco después.

“Hay que garantizar que estas guerras intermitentes no se nos impongan periódicamente, a nuestra región y a nuestro país”, concluyó el portavoz iraní. (EFE)