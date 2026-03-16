Controles de tránsito: 17 conductores retirados de circulación en una semana

El Municipio de Bahía Blanca informó que entre el 9 y el 15 de marzo se retiró de circulación a 17 potenciales conductores peligrosos, tras dar positivo en controles: 16 por alcoholemia y uno por estupefacientes.

En ese período también fueron retenidos 81 vehículos: 43 motocicletas, 33 automóviles y 5 camionetas.

Además, la División de Control y Ordenamiento Urbano realizó 1258 controles de documentación y labró 628 actas de comprobación durante los operativos efectuados en distintos sectores de la ciudad.