martes, marzo 17, 2026
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Redrado advirtió que “no hay señales de crecimiento del empleo” en la Argentina

De La Bahía Noticias

El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, afirmó este lunes que la Argentina tiene “una economía bipolar”, en la que “no hay señales de crecimiento” en materia de empleo, y advirtió que los trabajadores viven un proceso de “uberización”.

Redrado sostuvo que “la Argentina empieza a tener un problema de informalización del empleo”.

A modo de ejemplo, señaló que “en los últimos dos años hubo una caída de 201.000 puestos de trabajo y, mientras tanto, se han creado 170.000 en puestos de monotributistas”.

En diálogo con Radio Rivadavia, explicó que se trata de un proceso que provoca “un deterioro de la calidad de empleo” y, sobre todo, “de la capacidad de compra de los argentinos”.

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