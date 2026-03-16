martes, marzo 17, 2026
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Liga del Sur: cuándo se juegan los partidos suspendidos el sábado por la lluvia

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur informó la reprogramación de los partidos que fueron suspendidos el último sábado por las precipitaciones que se registraron en Bahía Blanca.

El encuentro entre Dublin y Rosario Puerto Belgrano se disputará el miércoles 18 de marzo, a las 16:30, en la cancha de Sansinena.

En tanto, Tiro Federal recibirá a Comercial el mismo miércoles, desde las 16:30, en su estadio.

Ambos encuentros corresponden al calendario oficial del torneo que organiza la Liga del Sur.

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