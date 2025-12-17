Tres muertes, varios heridos y doce intoxicados por un incendio en un geriátrico de Mar del Plata

Un trágico incendio se desató esta madrugada en un geriátrico del centro de Mar del Plata que dejó un saldo transitorio de tres jubiladas muertas, una herida de gravedad y un policía intoxicado.

Dotaciones de bomberos de distintas dependencias y ambulancias del SAME asistieron al lugar para socorrer a las víctimas, mientras que al menos doce policías debieron ser trasladados al Hospital Privado de Comunidad por intoxicación producto del humo inhalado.

La labor de policías y bomberos fue encomiable para poder rescatar a residentes y empleados del lugar.

Según fuentes oficiales, el incendio se registró en el geriátrico Sagrada Familia ubicado en Jujuy al 1100 por causas que se desconocen.

De acuerdo a información confirmada en el lugar, tres de los decesos se produjeron en el mismo establecimiento.

Las personas fallecidas son tres mujeres que se encontraban alojadas allí y que fueron identificadas como Teresa Caporaleti (95), Beatriz Méndez (95) y María Vásquez (80).

Una cuarta mujer fue trasladada a un hospital en estado de gravedad. Inclusive, en un comienzo fuentes oficiales confirmaron su fallecimiento y luego se aclaró que se había tratado de una confusión.

Desde el Departamento Central de Bomberos se informó que el incendio se habría originado en el segundo piso del geriátrico que contaba con 27 habitaciones y al ingresar a sofocar las llamas se constató que estaba declarado en la habitación N°12. (La Capital de Mar del Plata)

