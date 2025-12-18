Tras la muerte de dos soldados, cambiarían los controles psicológicos en las Fuerzas Armadas

Tras las trágicas muertes de soldados argentinos en las últimas 48 horas, desde el Gobierno Nacional se evalúa la posibilidad de crear controles psicológicos a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Entre ellos, se indica una revisión integral de los mecanismos de control, seguimiento y contención de los militares, con especial foco en quienes desempeñan funciones armadas en ámbitos de alta sensibilidad. Esta iniciativa no busca cambiar los protocolos vigentes, sino reforzar los existentes.

Ya las tres fuerzas cuentan con exámenes psicofísicos periódicos y obligatorios, que incluyen evaluaciones psicológicas y psiquiátricas.

En el caso de la Fuerza Aérea, el régimen vigente establece controles anuales reglamentarios y exámenes especiales ante situaciones particulares, una lógica que se replica con matices en el Ejército y la Armada.

Desde el ministerio de Defensa se analiza la posibilidad de introducir instancias adicionales de seguimiento, con gran énfasis en el acompañamiento psicológicos y en la detección temprana de situaciones de riesgo.

Esta evaluación incluye reforzar la intervención de los servicios de sanidad militar y actualizar criterios de aptitud para destinos de alta exigencia, como los que involucran custodia presidencial o tareas de seguridad permanente, publicó el diario La Mañana de Neuquén.

MÁS INFORMACIÓN: Controlan el incendio que se desató en cercanías del Dique Paso de las Piedras

Bombero de Coronel Suárez resultó herido en el incendio del Dique Paso de las Piedras

El transporte público de pasajeros tendrá restricciones durante esta tarde