Bomberos de General Cerri realizaron un simulacro de emergencia vial

Los bomberos voluntarios de General Daniel Cerri llevaron adelante un simulacro de emergencia vial junto a la empresa ANJOR, con el objetivo de fortalecer la capacitación, la coordinación y el trabajo en equipo ante posibles situaciones de emergencia.

Desde el cuartel agradecieron la participación y colaboración de la empresa, así como el compromiso de los bomberos que formaron parte de la actividad y de los vecinos que se acercaron a observar el ejercicio.

Según señalaron, este tipo de prácticas permite continuar con la capacitación y mejorar la respuesta ante posibles emergencias en la comunidad.