Condenaron a un hombre por un robo a mano armada en Bahía Blanca

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, integrado de manera unipersonal por la jueza Daniela Fabiana Castaño, condenó a Jonathan Ignacio Alarcón a la pena de tres años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, tras homologar un acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes.

Según la causa investigada por el fiscal Diego Conti, el hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2025, en la intersección de las calles Provincias Unidas y D’Orbigny.

En esa oportunidad, Alarcón y otro sujeto no identificado, quienes circulaban a bordo de una motocicleta Honda, interceptaron a un hombre que conducía un motovehículo Honda Titan.

Bajo intimidación con un revólver y mediante la exigencia de que se bajara del rodado, los delincuentes provocaron que la víctima descendiera y caminara hacia atrás por temor. Acto seguido, el acompañante abordó la moto sustraída y ambos se dieron a la fuga por la calle Provincias Unidas.

Poco más de una hora después, personal policial de la Comisaría Cuarta observó el paso a alta velocidad del vehículo utilizado en el hecho. Tras una persecución que finalizó al perder el control y caer al suelo en la calle Darregueira al 3000, los sospechosos intentaron huir a pie, lográndose la aprehensión de Alarcón.

La reconstrucción de las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM) y las características particulares de la motocicleta secuestrada permitieron consolidar la prueba de la coautoría.

La magistrada encuadró la conducta de Alarcón bajo la figura de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

Para fijar el monto de la pena, la jueza sopesó como atenuante la falta de antecedentes penales del imputado. Como agravantes, se ponderaron la participación de dos personas, el empleo de un motovehículo, la nocturnidad aprovechada para consumar el ilícito y la extensión del daño causado, dado que el vehículo sustraído posee un valor económico considerable y no pudo ser recuperado.