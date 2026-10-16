Destruyen armas secuestradas en el Departamento Judicial de Bahía Blanca

En el marco del programa de ordenamiento y disposición final de efectos secuestrados en causas penales, en el día de hoy se llevó a cabo un nuevo procedimiento con el fin de lograr la destrucción de 460 armas y 17 cajas de cartuchería que se encontraban secuestradas por disposición del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

La tarea consistió en realizar el retiro del material por parte de personal del Departamento Armamento, Dirección de Logística de la Dirección General de Seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense, para luego trasladarlo al RENAR (Registro Nacional de Armas) y así proceder a su destrucción o disposición final.

Se trata de un porcentaje del total de armamento secuestrado en los últimos años en el Departamento Judicial de Bahía Blanca, con el cual se está trabajando desde hace cinco años a la fecha para analizar el estado de cada causa y realizar su disposición final.

Dentro del material seleccionado se encuentran distintos tipos de armas de fuego, entre las que se incluyen revólveres, pistolas, escopetas, fusiles y carabinas, además de armas blancas y de aire comprimido.

Para llevar a cabo esta tarea, se conformó una comisión especial de trabajadores de la justicia quienes analizaron, de manera minuciosa y durante varios meses, la situación de aquellas armas que se encontraban en condiciones legales de ser destruidas, su numeración y confeccionaron planillas detalladas con toda esa información.