Enriquecimiento ilícito: piden informes sobre pagos de la FIFA a Claudio “Chiqui” Tapia

El juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto a Suiza para investigar transferencias de la Federación Internacional de Fútbol Asociación hacia una cuenta del titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia.

La medida forma parte de una causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su paso por la empresa pública de gestión ambiental Ceamse.

El magistrado aceptó los requerimientos solicitados por el fiscal federal Gerardo Pollicita.

La justicia busca precisiones sobre pagos superiores a 189.000 dólares efectuados entre 2018 y 2020.

Además, la sede judicial solicitó informes al Sindicato de Choferes de Camiones sobre 37 transferencias por 1,49 millones de pesos hacia cuentas del dirigente entre 2016 y 2019.

La disposición incluyó el levantamiento del secreto fiscal sobre su expareja Paola Moyano.

El tribunal también requirió documentación a la entidad deportiva sobre tarjetas corporativas y la liquidación de 30 millones de pesos en viáticos.