Canal Maldonado: habilitan el puente de calle Líbano

El Municipio de Bahía Blanca habilitó un nuevo puente sobre el Canal Maldonado, en la calle Líbano, una obra destinada a recuperar la conectividad del sector y facilitar la circulación de los vecinos de Villa Nocito, Vista Alegre y barrios aledaños, mientras avanzan los trabajos definitivos de reconstrucción del canal.

Según informó la comuna, la estructura cuenta con doble mano, veredas peatonales y barandas de protección.

Está habilitada exclusivamente para tránsito liviano y transporte de pasajeros, por lo que no pueden circular camiones de gran porte.

Desde el lunes próximo, las líneas de colectivos 506, 514 y 519 incorporarán el nuevo puente a sus recorridos.

Los detalles de los trayectos actualizados podrán consultarse en el sitio indicado por el municipio.

El gobierno local destacó que se continúa avanzando con el plan de reconstrucción de Bahía Blanca, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para recuperar la infraestructura y mejorar la conectividad de la ciudad.