Briatore reconoce que Alpine podría haber cometido un error al darle asiento titular a Colapinto

Flavio Briatore, director general de Alpine, dijo el viernes que tanto él como el equipo podrían haber cometido un error al traer a Franco Colapinto para sustituir a Jack Doohan tras el inicio de la temporada de la Fórmula Uno.

Al argentino no le ha ido mucho mejor que al australiano, deambulando en el fondo de la parrilla y no ha sumado ningún punto en el Campeonato de Pilotos.

“Cambiamos a Doohan por Franco y quizá tenga el mismo problema de demasiada presión para estar en la Fórmula Uno. Quizá le presionamos demasiado”, dijo Briatore el viernes en el Gran Premio de Países Bajos.

“Tenemos que considerar a veces que el piloto es un ser humano y tenemos que entender a veces exactamente lo que pasa por su cabeza, porque son jóvenes: 19, 20, 22, 23 años”, señaló.

Alpine anunció en enero que Colapinto iba a ser su piloto de pruebas y de reserva.

Debido al bajo rendimiento de Doohan, el argentino pasó a ser piloto titular en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Su mejor ubicación en siete carreras fue el puesto 13 en el Gran Premio de Canadá.

“A veces nos equivocamos al subestimar la parte humana del conductor. Quizá me faltó algo en la gestión del piloto. Quizá no era el momento adecuado para tener a Franco en la F1, quizá necesitaba otro año para formar parte de la F1”, remarcó. (Reuters)

