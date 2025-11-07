Buscan a un adolescente de 14 años que se ausentó de su domicilio

Una mujer denunció la desaparición de su nieto, un adolescente de 14 años, cuyo paradero es desconocido desde la tarde de ayer.

Según informó Nélida Isabel Lotero, de 59 años, residente en calle Rojas al 2300, el joven Lautaro Nicolás Arné se retiró de la vivienda alrededor de las 18 del 6 de noviembre, luego de mantener una discusión familiar, y desde entonces no regresó.

Lautaro es de tez trigueña, contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene cabello corto negro y lleva un aro en la oreja derecha.

Al momento de ausentarse vestía un pantalón de jean gris, buzo negro con capucha, chaleco negro, visera negra, zapatillas Nike negras y mochila del mismo color.

Cabe destacar que el adolescente no posee teléfono celular, dinero ni tarjeta SUBE. Cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero puede ser aportada en la dependencia policial más cercana.