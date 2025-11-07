El intendente Federico Susbielles anunció este viernes que “se lanzó la licitación para la reconstrucción del canal Maldonado – Etapa II” y la calificó como una “obra clave del Plan de Reconstrucción Integral de la ciudad”.

Con una inversión provincial de más de $35.000 millones, la apertura de ofertas será el viernes 5 de diciembre de 2025.

La obra contempla la reconstrucción y ampliación del canal Maldonado, con una nueva sección de 6 kilómetros en 3 tramos, 16 puentes y mejoras que permitirán triplicar su capacidad hidráulica.

Este proyecto fue diseñado junto al Consejo Asesor del Plan Hidráulico, integrado por el Ministerio de Infraestructura, el municipio, especialistas e instituciones locales.

El jefe comunal agradeció “al gobernador Axel Kicillof, al ministro Katopodis y al subsecretario Néstor Álvarez por seguir sosteniendo el compromiso con los bahienses”.

“Con planificación y trabajo conjunto, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura y preparada para el futuro”, agregó Susbielles.