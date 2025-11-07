Este fin de semana se realizará el 13° encuentro de Estatuas Vivientes en Bahía Blanca
Con el acompañamiento y apoyo del Instituto Cultural (IC), este sábado y domingo se desarrollará en Bahía Blanca el 13° Encuentro de Estatuas Vivientes.
Natalia Martirena, titular del IC de Bahía Blanca, destacó que “este evento, impulsado por Mariela Olivera, bailarina y docente, una visionaria con este proyecto”.
“Particularmente y después de lo acontecido las estatuas vivientes demuestran que pueden transformar los espacios públicos, invitan a la detención, la mirada y el diálogo, desarrollando la sensibilidad del público”, explicó.
“Además, se trata de uno de los encuentros más importantes del país por su trayectoria y toma de posición sobre el arte”, remarcó la funcionaria.
De acuerdo al informado, habrá un total de 20 funciones de estatuas vivientes locales, provenientes de distintos puntos del país y del Uruguay.
Durante la jornada de mañana, la actividad tendrá lugar en la plaza de Villa Loreto, Alberdi 2500: a las 11, estará presente el espacio de formación en investigación “Poéticas de actuación en territorio” y, a las 16, se presentará Rodi Muskaripa.
Al día siguiente, el evento se realizará entre las 11 y las 19 en la plaza Payró del Teatro Municipal, Alsina y Zeballos, con las citadas actividades en los mismos horarios. Asimismo estarán presentes feriantes de Pla Pla y se organizó un “Taller de periodismo para infancias”.
La entrada es libre y gratuita. No obstante el público contará con la posibilidad de efectuar un aporte económico en las alcancías de cada una de las estatuas participantes.
Lo recaudado durante el evento se destinará a espacios culturales afectados por la inundación y a la agrupación scout San Francisco de Asís.
PARTICIPANTES
– “Aurora” ESTRENO del Paseo de Estatuas Vivientes de Bahía Blanca, Buenos Aires interpretadas por Maira Cucchi
– ”Adhara del Mar” por Magalí Castaño.
– “Los Piratuelos” por Luz Guerrero y Enzo Maceratini de Bahía Blanca, Buenos Aires.
– “Fairy Iris, Hada Mágica de la Naturaleza” por Morena Trobiani
– ”Siamo a casa” por Julieta Zubiri de El Divisorio, Coronel Pringles y Melisa Di Meglio de Ingeniero White.
– ”Cadencia de zamba” por Nilso Daniel Oliva y Julieta Albornoz de Córdoba
– “Bea” por Braiant Alen Tafernaberry Valdez de Salto,Uruguay
– ”El Barrendero” por Andrés Esteban Arouxet de Tandil.
– “Indio Solari” por Eugenio Mitre de Olavarría, Buenos Aires.
– “Evita” por María Inés Banegas de Olavarría.
– “El Aviador” por Mariano Daniel Espondaburu de Rauch, Buenos Aires.
– “Martín Fierro” por Marcelo Alejandro González de Gualeguay, Entre Ríos.
– “El Lector” por Eric Flores de Merlo, Buenos Aires.
– “El Corsario” por Ariel Medina de Mar del Plata, Buenos Aires.
– 5 Estatuas Vivientes de “Galería de Arte a cielo abierto” de Mendoza.