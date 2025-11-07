viernes, noviembre 7, 2025
La OCDE advirtió que la industria argentina podría debilitarse por el “modelo de liberalización radical” impulsado por Milei

De La Bahía Noticias

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advirtió que el “modelo de liberalización radical” impulsado por el gobierno de Javier Milei “enfrenta importantes desafíos en su implementación, especialmente considerando la larga trayectoria industrial de Argentina y sus capacidades productivas acumuladas, que corren el riesgo de verse debilitadas en lugar de potenciadas bajo la trayectoria actual”.

“Argentina ha adoptado un modelo de liberalización reduciendo drásticamente la participación estatal, eliminando subsidios, disminuyendo barreras comerciales y privatizando empresas estatales con el fin de priorizar la estabilidad macroeconómica”, indicó la OCDE En su informe de perspectivas económicas para América Latina publicado este viernes.

Y destacó: “La naturaleza y los objetivos de esta estrategia centrada principalmente en el ajuste fiscal, la liberalización del mercado y la retirada del Estado de los asuntos productivos dificultan su clasificación como un Plan de Desarrollo Productivo (PDP) en el sentido tradicional”. (Diario Clarín)

