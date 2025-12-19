viernes, diciembre 19, 2025
Locales

Buscan a una chica de 16 años que se fue de su casa

De La Bahía Noticias

La Policía pide la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Tatiana Muñoz, de 16 años de edad, quien se encuentra ausente de su domicilio.

Según manifestó su madre, la menor se retiró del hogar tras una discusión que mantuvo con ella.

Tatiana es de tez blanca, mide aproximadamente 1,56 metros, pesa alrededor de 60 kilos, tiene cabello castaño oscuro y ojos claros. Al momento de ausentarse vestía campera color bordo y pantalón corto negro.

Se informó que no padece enfermedades, no toma medicación, no posee dinero, tarjeta SUBE, documento de identidad ni teléfono celular y que cuenta con una red social Instagram, usuario @tativillamitre.

Ante cualquier información que permita dar con su paradero, se solicita comunicarse de inmediato con la dependencia policial más cercana o con los números de emergencia.

