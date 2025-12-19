viernes, diciembre 19, 2025
DestacadasPoliciales

Hallaron un auto volcado y sin ocupantes

De La Bahía Noticias

Un vehículo volcó este viernes en la intersección de El Caldén y Della Valle.

Tras el arribo del personal policial, de Defensa Civil y de Control de Tránsito municipal, se constató que no había ocupantes en el Fiat Uno implicado.

Se detalló que el rodado estaba volcado a un costado de la calle.

