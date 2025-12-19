Hallaron un auto volcado y sin ocupantes

Un vehículo volcó este viernes en la intersección de El Caldén y Della Valle.

Tras el arribo del personal policial, de Defensa Civil y de Control de Tránsito municipal, se constató que no había ocupantes en el Fiat Uno implicado.

Se detalló que el rodado estaba volcado a un costado de la calle.

MÁS INFORMACIÓN: Un productor murió en una ruta de Santiago del Estero cuando llevaba cajas navideñas a empleados

Bancos advierten la posibilidad de un “corralito digital”

Tres heridos por la explosión de una bomba de estruendo en la marcha de la CGT en Santa Rosa