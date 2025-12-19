viernes, diciembre 19, 2025
Nacionales

Un productor murió en una ruta de Santiago del Estero cuando llevaba cajas navideñas a empleados

De La Bahía Noticias

Un productor agropecuario cordobés de 58 años murió tras descompensarse mientras manejaba una camioneta en Santiago del Estero.

Se detalló que la víctima viajaba con dos socios a llevar cajas y regalos de Navidad a empleados de un campo.

El hecho ocurrió el martes a las 13.30 en la ruta 13, a la altura del paraje San Lorenzo, cuando el hombre perdió el conocimiento, el vehículo chocó contra un quebracho y murió antes del impacto.

En tanto, sus acompañantes sufrieron lesiones leves.

