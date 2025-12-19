Un productor murió en una ruta de Santiago del Estero cuando llevaba cajas navideñas a empleados

Un productor agropecuario cordobés de 58 años murió tras descompensarse mientras manejaba una camioneta en Santiago del Estero.

Se detalló que la víctima viajaba con dos socios a llevar cajas y regalos de Navidad a empleados de un campo.

El hecho ocurrió el martes a las 13.30 en la ruta 13, a la altura del paraje San Lorenzo, cuando el hombre perdió el conocimiento, el vehículo chocó contra un quebracho y murió antes del impacto.

En tanto, sus acompañantes sufrieron lesiones leves.

