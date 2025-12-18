Mínima reducción de la tasa de desocupación en Bahía Blanca – Cerri

El INDEC informó este jueves que en el conglomerado Bahía Blanca – Cerri “se detuvo el proceso de disminución de la ocupación que comenzó a mediados de 2023” durante el tercer trimestre de 2025 y que “la tasa de empleo, aunque subió unas décimas respecto del segundo trimestre, se situó en un nivel bajo con relación a los niveles de los últimos años.”

Por otro lado, la cantidad (y porcentaje) de personas activas laboralmente aumentó.

También se observa que la tasa de desocupación en Bahía Blanca – Cerri apenas se redujo (pasó de 7,5% a 7,4%), pese al mencionado aumento del empleo.

En efecto, el aumento de las oportunidades laborales no alcanzó para dar trabajo a los concurrentes adicionales al mercado y a los trabajadores que estaban desocupados.

“La tasa de desocupación disminuyó solo porque la población activa aumentó, no porque el número de desocupados bahienses haya disminuido”, señaló el informe elaborado por Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur IIESS, CONICET, cuyo director es el economista Gustavo Burachik, en base a las estadísticas del INDEC.

A la luz de la evolución laboral de los últimos años, la tasa de desocupación de 7,4% de la población activa del tercer trimestre se sitúa claramente en el rango de los registros relativamente elevados.

En resumen, el volumen total de empleo en la ciudad se mantuvo prácticamente estancado en los últimos 6 años. “Esto no se debió tanto al lento crecimiento del empleo asalariado sino al nulo aumento de los puestos por cuenta propia que a nivel nacional aportaron casi la mitad de la expansión del empleo“, expresa el trabajo.

En Bahía y Cerri también disminuyó, aunque en menor medida, la incidencia de la informalidad laboral en el empleo asalariado. En tanto, el grado de informalidad de los trabajadores independientes de la ciudad es bastante más alto que el que se observa a nivel nacional.

