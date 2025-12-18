La Justicia de Salta intervino para garantizar la vacunación de una beba

La abogada de la Asesoría de Menores e Incapaces 9 de Salta, Milagro Piñeiro, confirmó este jueves que una beba completó la vacunación obligatoria, a pesar de la oposición de sus padres.

“Ante la negligencia de los progenitores en garantizarle su derecho a la salud, la asesoría tuvo que accionar a través de la justicia a los fines de procurar que tenga su vacunación obligatoria”, comentó Piñeiro en diálogo con Cadena 3.

Además, explicó que este no es el primer caso que les toca intervenir: “Tuvimos otros casos pero lamentablemente aún no está firme la sentencia. Son varios niños que tienen entre 5 y 12 años“.

Respecto a la situación de esos niños, la abogada indicó que “algunos tienen unas cuantas vacunas y después los dejaron de vacunar“.

Los padres, según Piñeiro, fundamentan su decisión en “temores a los riesgos de la vacunación”, lo que según ella tiene que ver con “mucho contenido de redes sociales que generan este temor y desconfianza ante una situación que es obligatoria”.

La abogada también destacó la confusión existente en cuanto al rol de los padres, y les pidió ser responsables “siempre teniendo en cuenta su interés superior”.

Finalmente, Piñeiro subrayó la importancia de la vacunación: “Es una responsabilidad social, porque la vacunación tiene un rol preventivo de enfermedades individuales y colectivas. No es solamente por esta niña en particular, sino para procurar que la inmunización tenga efecto en favor de todos los otros niños que puedan estar en contacto”.

