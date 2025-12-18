Detuvieron otra vez a “Tractorcito” Cabrera, un delincuente peligroso que se encontraba prófugo

Un hombre de 64 años, quien se encontraba prófugo por un robo y presenta un frondoso prontuario delictivo, fue detenido en el partido bonaerense de Pilar.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que se trata de Daniel Agustín Cabrera, apodado “Tractorcito”, quien el 2 de octubre pasado habría cometido un asalto a una vivienda de la localidad de Las Catonas, Moreno, donde residen una mujer y su hija, al tiempo que se llevó pertenencias y dinero en moneda nacional y extranjera.

Efectivos de la División Operativa de Ejecución de Capturas de la Policía Bonaerense realizaron pesquisas y determinaron la ubicación del fugitivo que se ocultaba en un domicilio de la ruta 8, partido de Pilar, motivo por el que se dispuso una orden de allanamiento.

En ese contexto, oficiales del Grupo Halcón ingresaron al inmueble y atraparon a “Tractorcito”, sobre quien pesaba una orden de captura de activo desde el viernes 12 de diciembre emitido por el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, a raíz de un ilícito ocurrido en Virrey del Pino.

A su vez, se concretó la aprehensión de Sebastián Baratay Ortiz, acusado por encubrimiento agravado y se secuestraron diversas prendas con la inscripción de la Policía Federal: un chaleco reflectario naranja, un chaleco azul y amarillo, balizas, camperas azules, pinza cortapernos, dos celulares, un auto Hyundai (patente JXU 615) y un quepí con logo de la Policía bonaerense.

Cabrera, que fue derivado a Comisaría 7 de Moreno, protagonizó fugas de centros penitenciarios, cumplió condenas, reincidencia agravada y registra participaciones en hechos violentos contra la propiedad privada desde 1980, incluso varios de ellos en Bahía Blanca, antecedentes que lo definen como un delincuente de extrema peligrosidad.

Por su parte, el otro supuesto ladrón quedó alojado en la Comisaría 3 de la misma jurisdicción, al tiempo que ambos estarían implicados en una tentativa de robo acontecido en un almacén de La Matanza, donde habrían mantenido un enfrentamiento armado con un kiosquero de nacionalidad paraguaya.

Los imputados entraron a la finca vestidos con el uniforme de la PFA y la Fiscalía N°9 mantuvo comunicaciones con la titular de la Fiscalía 4 de Moreno, “para solicitar copia de las actuaciones y remisión de las prendas con logos policiales secuestrados”, concluye el parte policial al que accedió NA.

MÁS INFORMACIÓN: La Justicia de Salta intervino para garantizar la vacunación de una beba

La Justicia autorizó salidas de Cristina Kirchner a la terraza del edificio

El Gobierno de Turquía asegura que Rusia y Ucrania están “muy cerca” de un acuerdo