La Justicia autorizó salidas de Cristina Kirchner a la terraza del edificio

La Justicia federal autorizó a Cristina Kirchner a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria, al considerarla “equiparable al patio para los presos comunes”.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 2, que concedió a la expresidenta la posibilidad de subir dos horas por día al sector superior del inmueble de San José 1.111, en el centro porteño, donde se encuentra alojada bajo monitoreo electrónico.

El tribunal entendió que el acceso a la terraza se ajusta a los estándares de los tratados internacionales sobre personas privadas de la libertad y a las condiciones habituales de recreación previstas para quienes cumplen condenas en establecimientos penitenciarios.

