Mañana continúan las exposiciones de funcionarios municipales en el Concejo Deliberante

Mañana continuarán las exposiciones de funcionarios comunales en el Concejo Deliberante, en el marco del futuro tratamiento del proyecto de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2026.
Desde las 9 de la mañana expondrán responsables de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo, junto a Delegaciones.
De 12.30 a 15, expondrán desde el Instituto Cultural, el Instituto del Deporte, el Hospital Municipal y el servicio SIEmPre.
