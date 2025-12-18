jueves, diciembre 18, 2025
Locales

Tres días para sacarse fotos con Papá Noel en la Plaza Rivadavia y en el Palacio municipal

El Municipio y el Puerto de Bahía Blanca anunciaron que Papá Noel estará disponible para sacarse fotos en familia.

La iniciativa se realizará los días 19, 20 y 21 de diciembre, de 12 a 20, con música, juegos y distintas actividades recreativas.

El encuentro tendrá lugar en Plaza Rivadavia y el Palacio Municipal, con acceso libre y gratuito.

