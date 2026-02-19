Reforma laboral: anticipan “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad”
El diputado de Unión por la Patria y líder del gremio de trabajadores bancarios, Sergio Palazzo, sostuvo que el proyecto de reforma laboral no tiene “una línea que favorezca a los trabajadores”.
“Cuando hay algún beneficio es hacia los empresarios”, comentó.
“Han contrabandeado detrás de la palabra modernización la regresión más brutal de los derechos de los trabajadores”, analizó y vaticinó que de aprobarse habrá “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad, porque la norma es inconstitucional”.
“No podemos venir y votar cualquier cosa en el parlamento, el límite es la Constitución Nacional”, afirmó. (Diario Clarín)
