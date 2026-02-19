jueves, febrero 19, 2026
DestacadasNacionales

Reforma laboral: anticipan “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad”

De La Bahía 915

El diputado de Unión por la Patria y líder del gremio de trabajadores bancarios, Sergio Palazzo, sostuvo que el proyecto de reforma laboral no tiene “una línea que favorezca a los trabajadores”.

“Cuando hay algún beneficio es hacia los empresarios”, comentó.

“Han contrabandeado detrás de la palabra modernización la regresión más brutal de los derechos de los trabajadores”, analizó y vaticinó que de aprobarse habrá “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad, porque la norma es inconstitucional”.

“No podemos venir y votar cualquier cosa en el parlamento, el límite es la Constitución Nacional”, afirmó. (Diario Clarín)

Comentarios

You May Also Like

La Corte autorizó a votar a condenados con sentencia firme

De La Bahía Noticias

Volcó un camión de Sapem Ambiental

De La Bahía Noticias

Messi está en duda para jugar ante Alemania por una lesión muscular

De La Bahía Noticias