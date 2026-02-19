“A esta ley también la está atravesando una Banelco”, dijo diputada sobre la reforma laboral

La diputada de Unión por la Patria, Vanesa Siley, criticó el proyecto -al que definió como una mini ley ómnibus, porque incluía reformas tribunal, previsional y financiera -y afirmó que “la transferencia de riqueza que van a producir a través de estas modificaciones legislativas que van desde el derecho individual hasta el derecho colectivo, nunca se han visto ni siquiera en la dictadura militar”.

Por otra parte, criticó a los peronistas que le dieron quórum al oficialismo para tratar la reforma: “Los peronistas que chorean son los que a vos te gustan, no los que estamos en este bloque”, le dijo a un diputado de LLA.

“Los que a vos te gusta son los que se sentaron en el medio y te dieron quórum, esos son los chorros, esos son los que ustedes compran”, dijo.

“Por que a esta ley, a esta media sanción, también la está atravesando una Banelco”, señaló, en referencia al caso de las coimas en el Senado. Pero lo lamentable del paso del tiempo es que esa Banelco hoy es a la luz del día, porque son las cajas de las provincias, que yo diría más bien son las cajas de los gobernadores”.

“Lo lamentable es que en esas provincias donde el pueblo trabajador le dio el voto a un peronista, en dos años va a ganar La Libertad Avanza, felicitaciones a los que dieron quórum. Como diputada, hago responsable a esos gobernadores de la quita de derechos más fenomenal que va a tener el pueblo argentino de aprobarse esta norma”, criticó. (Clarín)